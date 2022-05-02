الوطني لمكافحة الأمراض يحدد مهام إدارة الشهادات الصحية

يواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض منشوراته التوعوية الترشيدية إزاء تحديد مهام إداراته وأقسامه المختلفة، وآخرها ما نشره مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز حول مهام إدارة الشهادات الصحية ودورها في تأدية الخدمات للمواطنين.

و جاءت تفاصيل تلخّيص المكتب لمهام الإدارة في 8 مهام رئيسية، يتمحور عليها عمل الإدارة التي تختص بالإشراف على استصدار الشهادات الصحية المختلفة، والتي تقع ضمن اختصاصات المركز واقتراح أنواع الشهادات الصحية وعقد الاجتماعات مع الإدارات المختصة.

كما تضطلع الإدارة بإعداد النماذج الخاصة بالشهادات الصحية لمزاولة العمل والدراسة بالمؤسسات التعليمية وللوافدين، وتقديمها للاعتماد وإعداد التقارير الخاصة بالشهائد الصحية وعقد الاجتماعات الموسعة والندوات والدعوة لها، لمناقشة الأمور المتعلقة بالشهائد الصحية.

كما تشرف إدارة الشهادات الصحية على تحديد الأمراض الواجب إدراجها بالشهائد الصحية اللازمة، لمزاولة العمل أو الدراسة ودخول الوافدين مع الإدارات المختصة، كما تشرف على وحدات الشهادات الصحية بالفروع ومكاتب المكافحة بالمدن.

ويذكر أن إدارة الشهادات الصحية تختص كذلك مع الجهات الدولية والمحلية لضمان وضبط إصدار الشهائد الصحية، علاوةً على التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لضمان مراعاة الجوانب القانونية وحقوق الإنسان.