رئاسة أركان القوات الجوية تهنأ القائد العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأت رئاسة أركان القوات الجوية العربية الليبية برئاسة الفريق طيار محمد منفور القيادة العامة والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وكافة منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية والشعب الليبي الكريم بعيد الفطر المبارك.

رئاسة أركان القوات الجوية، وفي تهنأتها التي طالعتها قناتنا، قالت: “رئاسة أركان القوات الجوية العربية الليبية برئاسة الفريق طيار محمد منفور تهنئ القيادة العامة وقائدها المشير خليفة أبو القاسم حفتر القائد وكافة منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية والشعب الليبي الكريم بعيد الفطر المبارك اعاده الله علي الجميع بالنصر والخير والاستقرار وانها في كامل جهوزيتها للدفاع عن مقدرات شعبنا وتحت رهن إشارة قيادتنا العامة لتنفيذ أي أوامر للدفاع عن الوطن الحبيب”.