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آمر غرفة عمليات سرت يهنأ القائد العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هنأ آمر غرفة عمليات سرت اللواء أحمد سالم، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

اللواء سالم، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “يتقدم منتسبي غرفة عمليات سرت والمنطقة العسكرية الوسطى والغرفة الأمنية المشتركة سرت من ضباط وضباط صف وجنود ومتطوعين وموظفين بأسمى التهاني والتبريكات لسيادتكم بمناسبة حلول عبد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم بالصحة والخير والـيمن والبركات وعلى وطننا الحبيب بالأمن والسلام والتقدم والازدهار”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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