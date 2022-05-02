آمر قوة عمليات الجنوب يهنأ القائد العام بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ آمر قوة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان القيادة العامة والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وكافة منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية والشعب الليبي الكريم بعيد الفطر المبارك.

اللواء مبروك سحبان، وفي تهنأته، قال: “يهنئ اللواء مبروك سحبان آمر قوة عمليات الجنوب القيادة العامة وقائدها المشير خليفة أبوالقاسم حفتر وكافة منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية والشعب الليبي الكريم بعيد الفطر المبارك اعاده الله علي الجميع بالنصر والخير والاستقرار وانها في كامل جهوزيتها للدفاع عن مقدرات شعبنا وتحت رهن إشارة قيادتنا العامة لتنفيذ أي أوامر للدفاع عن الوطن الحبيب”.