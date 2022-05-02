وزير العمل: أساس عمل الحكومة الليبية هو النهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة العمال وتحسين أجورهم

أكد وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبدالله الشارف ارحومة، إن أساس عمل حكومته هو النهوض بالعدالة الاجتماعية، وإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدراتهم الشرائية وتحسين أجورهم وتوفير الظروف الملائمة لحياة كريمة لهم.

ارحومة، وفي كلمة له بمناسبة يوم العمال العالمي، قال: “ففي هذا اليوم الأول من مايو ونحن نحتفل باليوم العالمي للعمال في كافة أرجاء بلادنا الحبيبة، يطيب لنا بهذه المناسب أن نتقدم بأحر التهاني وخالص التبريكات لعمالنا الأحرار في شتى المجالات، داعين الله عز وجل أن يعيدها على بلادنا بالأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.

وتابع: “إن أساس عمل حكومتنا، هو النهوض بالعدالة الاجتماعية للعمال وإعادة القيمة الحقيقية للعمل، وتعزيز مكانة العمال، والرفع من قدراتهم الشرائية، وتحسين أجورهم، وتوفير الظروف الملائمة للحياة الكريمة لهم، عملا بتوجيهات رئيس الحكومة ورؤيته في ضرورة دعم الشباب والعمال ومجابهة البطالة، وان نضع في رؤيتنا اهتماما كبيرا لفنت العمال، لما لدورهم الفعال في تحقيق التنمية، والرفع من مؤشرات الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، ولا يأتي ذلك إلا اذا شمرنا عن سواعدنا وعملنا معا من أجل تحقيق التنمية في بلادنا”.

وأضاف: “نعلم يقينا بتبعات جائحة كورونا كوفيد19 وتأثيراتها، وما سببته من اضطراب على الحياة الاقتصادية في سوق العمل، وتأثيرها على تمكين القطاع الخاص، إلا أن ملاحق التطورات الاقتصادية والإسراع بعجلة التنمية من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتعزيز المشارك الفعالة، ما بين القطاعين أمران مهمان وأساسيان في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، بما يضع ليبيا في مركز منافس وندي في الاقتصاد العالمي، ولتحقيق ذلك، يجب العمل على إعادة الرؤى الاقتصادية، والتوجه نحو تنويع أنشطة الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يساعده على تأدية دور رئيسي في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية”.

واختتم الوزير قائلا: “نجدد تهانينا لجميع عمال ليبيا بهذه المناسبة ونوكد باننا نعمل – بعون الله – على مد جسور التواصل مع الشركاء الاجتماعيين لوضع الخطط اللازمة للرفع من مستوى العامل وتحقيق التنمية المستدامة”.