بحضور المنفي.. أهالي طرابلس يؤدون صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء

أدى جموع من أهالي العاصمة طرابلس صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الإثنين، في ميدان الشهداء، في ظل حضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الشباب فتح الله الزني، وعدد من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ورحب خطيب صلاة العيد بالمنفي لتأديته الصلاة مع المواطنين في الميدان، ومشاركته فرحتهم بالعيد.

كما أكد في خطبته أهمية المصالحة الوطنية، التي تساهم في تحقيق الاستقرار والتسامح بين أبناء الوطن.

وعقب انتهاء خطبة العيد، تبادل المنفي التهاني مع المواطنين في الميدان.

المنفي يصافح أحد المواطنين بعد انتهاء الخطبة.

المنفي يصافح أحد المواطنين بعد انتهاء الخطبة.