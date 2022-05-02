بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 02 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 02 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء رياح نشطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم بينما يميل الطقس للاعتدال على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(23-27)مْ .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مناطق أقصى الساحل الشرقي .

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية احيانا قد تصل سرعتها إلى (60)كم/س على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ ، ولاتتجاوز(20)مْ على مناطق الجبل الأخضر .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-30)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39- 42)مْ ، ولاتتجاوز (32)مْ على تازربو والسرير.