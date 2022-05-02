عقيل: اللهم اجعل هذا العيد آخر عهدنا بالمليشيات

استهل عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي، أول أيام عيد الفطر، ليدعو الله ليخلص البلاد من المليشيات المسلحة، وقال: “اللهم أعد علينا عيد فطرنا القادم مقرونا بتضييق أرضك بما رحبت على المليشيات، واللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر لا يبقي الظالم ولا يذر فإنهم لا يعجزونك”.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “اللهم إنهم قد أشاعوا السوء و الظلم والفساد والفاحشة والفقر بين الناس، ودحرجوا كرامة ليبيا وأهلها أسفل نعال أعداء ديننا وعرقنا حتى صرنا مهزلة بين الأمم والشعوب، اللهم إنك قد نزعت وأغرقت وخسفت الأرض بطغاة أشد منهم شرا واجراما، اللهم فاجعل نزعهم عِبْرة تضاف إلى عِبرك للتاريخ وللعالمين من خلقك”.

وواصل قائلًا: “اللهم فرق بينهم وبين ليبيا بنزعهم عنها ومنها نزعا شديدا مزلزلا، واجعل هذا العيد هو آخر عهدنا بهم، اللهم اخلق للنزع أسبابه، ويسر له أقداره فأنت خالق الأسباب و رب الأقدار، اللهم اعد على ليبيا عيد فطرها القادم وقد كتبت لها وعليها عودة الأمن والسلام والرخاء، اللهم منا الدعاء .. ومنك الإجابة، اللهم آمين آمين آمين آمين”.