الارصاد توضح حالة الطقس والبحر في ليبيا أول أيام عيد الفطر.. امطار متفرقة وانخفاض للحرارة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 02/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد رياح نشطة إلى قوية احيانا تصل سرعتها إلى (60)كم/س على مناطق الشمال الشرقي تسبب في اثارة الاتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية على بعض المناطق و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هذا اليوم حيث من المتوقع ان تتراوح على هذه المناطق مابين ( 25 – 30 ) مْ مع تكاثر للسحب من حين لاخر واحتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق اقصى الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير يميل الطقس للاعتدال على اغلب مناطق الشمال الغربي من هذا اليوم ويشمل يوم الغد اغلب المناطق .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الساحل وقد يتجاوز ارتفاع الموج (3) متر خاصة على الساحل الشرقي هذا اليوم.