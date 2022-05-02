البشتي: من المعيب أن يُرجع الليبيون سبب إخفاقهم للمجتمع الدولي

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أنه من المعيب أن يُرجع الليبيون سبب إخفاقهم للمجتمع الدولي.

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المجتمع الدولي يمكنه بالطبع – بل يتوجب عليه – أن يلعب دورا إيجابيا فيما يتعلق بايجاد حل للأزمة الليبية”.

وأضاف “هذا المجتمع الدولي قد يكون له أحيانا حتى تأثيرا سلبيا، لكن مع ذلك من المعيب أن يُخلي الليبيون – وهم أصحاب الشأن – مسئوليتهم عن العجز والاخفاق في الوصول إلى حل، والأسوأ أن يُرجعوا سبب اخفاقهم للمجتمع الدولي.