«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، وصول ارتفاع الموج على الساحل إلى 3.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب.

– الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بشكل عام، تتحول عند الظهر إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويكون مضطربا صباح اليوم على ساحل زوارة.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وقد تكون متوسطة إلى ضعيفة صباح اليوم على ساحل مصراتة؛ لاحتمال ظهور ضباب خفيف.