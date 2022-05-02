«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، وصول ارتفاع الموج على الساحل إلى 3.00 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
– السماء قليلة السحب.
– الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بشكل عام، تتحول عند الظهر إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار.
– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويكون مضطربا صباح اليوم على ساحل زوارة.
– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة وقد تكون متوسطة إلى ضعيفة صباح اليوم على ساحل مصراتة؛ لاحتمال ظهور ضباب خفيف.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل الجبل الأخضر مساء اليوم.
– الرياح شمالية غربية بشكل عام، تتحول إلى غربية على ساحل شحات، وإلى شمالية شرقية على ساحل رأس لانوف صباح الغد، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل صباح اليوم إلى 25 عقدة على رأس لانوف والبريقة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.00 أمتار اليوم.
– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.
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