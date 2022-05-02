رئيس الحكومة يزور مستشفى هراوة القروي

قام رئيس الحكومة فتحي باشاغا الأحد، بزيارة مستشفى هراوة القروي رفقة وزير الصحة عثمان عبد الجليل.

واطلع باشاغا على سير العمل بمختلف الوحدات والأقسام، واستمع إلى مشاغل الكوادر الطبية القائمة عليها.

وأكّد وزير الصحة خلال الزيارة على ضرورة تطوير القطاع الصحي في ليبيا وتجهيز المستشفيات بما تحتاجه من مستلزمات ومعدات طبيبة.

كما شكر رئيس الحكومة الطاقم الطبي على جهودهم في سبيل تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية لأهالي المنطقة.

ورافق رئيس الحكومة خلال الزيارة، نواب مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وسالم الزادمة.