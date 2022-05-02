النائب العام يفرج عن وزير الصحة في حكومة الدبيبة

أمر النائب العام، الصديق الصور، بالإفراج عن وزير الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة، علي الزناتي ووكيله سمير كوكو.

وجاء قرار الإفراج عن الزناتي وكوكو، بعد فترة من حبسهما احتياطيا على خلفية اتهامها بارتكاب مخالفات مالية في وزارة الصحة.

ونهاية يناير الماضي أصدر النائب العام، أمرا بشأن منع السفر الصادر بحق وزير الصحة ووكيله بشأن تجاوزات ومخالفات مالية، بناءً على تقرير من صادر من ديوان المحاسبة، وذلك تزامنًا مع إلقاء «قوة الردع الخاصة» القبض على وزير الصحة علي الزناتي بمطار معيتقة الدولي.

وجاء خطاب النائب العام موجهاً إلى رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب، جاء فيه:” بالإشارة إلى التحقيقات الجارية لدينا في التقرير المقدم من رئيس ديوان المحاسبة بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية”.

وأضاف الخطاب:” يطلب عدم السماح للمعنيين بمغادرة وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، أي وجهة داخلية أو دولية إلا بعد مراجعة مكتب النائب”.

وجاء قرار النيابة ممهورًا بتوقيع عباس عمار أبو العز، نائب النيابة بمكتب النائب العام”.

وأكدت مصادر بمكتب النائب العام، أن مكتب النائب العام منع الوزير ووكيله من السفر واستدعاهم للتحقيق بشأن وجود مخالفات جسيمة في مصانع الأكسجين ومراكز العزل، فيما رفض الوزير الامتثال للتحقيق فصدر أمر القبض عليه وعلى وكيله تسليم نفسه للتحقيق”.