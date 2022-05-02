توقعات طقس ليبيا في أول أيام عيد الفطر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الاثنين.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى رياح نشطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال الشرقي، الاثنين ، بينما يميل الطقس للاعتدال على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الثلاثاء غالبية المناطق. وجاءت تفاصيل باقي التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة على غالبية المناطق ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (23-27)مْ .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مناطق أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى (60)كم/س على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-30)مْ ، ولا تتجاوز(20)مْ على مناطق الجبل الأخضر .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(27-30)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39- 42)مْ ، ولا تتجاوز (32)مْ على تازربو والسرير.

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