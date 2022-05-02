باشاغا يؤدي صلاة عيد الفطر في سرت

أخبار ليبيا 24

أدى، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ونائبه سالم الزادمة وعدد من الوزراء، صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة سرت.

ويحتفل الليبيون اليوم الإثنين والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، حيث توافد الآلاف إلى الساحات العامة والمساجد في مختلف المدن والمناطق لأداء صلاة العيد.

حوار وطني

ومساء الأحد، أعلن باشاغا، إطلاق حوار وطني بغية التواصل المباشر مع الأطراف كافة للوصول إلى توافق وطني.

وقال باشاغا في كلمة، إن حكومته “مدت أيديها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس مع أي طرف يعتقد أن حكومتنا أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته”. وأضاف، أن المبادرة تهدف إلى “ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة”.

قال، “إننا التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال والاحتراب مهما كانت الأسباب”.

ووجه باشاغا كلمة إلى الشباب حاملي السلاح، وقال، “نقدر مخاوفهم وتحملهم المسؤوليات الأمنية والعسكرية. آن الآوان لبناء دولتكم والثقة في أنفسكم وقدرتكم على بناء وطنكم”.