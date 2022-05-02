بالصور.. صلاة العيد في مدن ليبيا بالجنوب والشرق والغرب

أدى الليبيون صلاة عيد الفطر، صباح الإثنين، في جميع ربوع البلاد.

واحتشد المصلون في الساحات والمساجد بمدن غات والكفرة ودرنة والمرج والقبة والبيضاء وعين زارة والزاوية، حسب الصور المتداولة على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

– بحضور المنفي.. أهالي طرابلس يؤدون صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء

– أهالي سرت يؤدون صلاة العيد في مسجد الرباط بحضور باشاغا

– أهالي بنغازي يؤدون صلاة العيد بحضور حفتر

كما حرص رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على أداء الصلاة مع المواطنين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، فيما حضر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى سرت حيث أدى الصلاة بمسجد الرباط، كما تواجد قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، لأداء الصلاة وسط المواطنين أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة بنغازي.

أهالي زوارة يؤدون صلاة عيد الفطر في إحدى ساحات المدينة.

أهالي زوارة يؤدون صلاة عيد الفطر في إحدى ساحات المدينة.

مواطنون يتبادلون المعايدات عقب انتهاء صلاة العيد في ساحة بالكفرة، 2 مايو 2022، (بلدية الكفرة).

مواطنون يتبادلون المعايدات عقب انتهاء صلاة العيد في ساحة بالكفرة.

المصلون في إحدى ساحات الكفرة.

أداء صلاة العيد داخل أحد الاستادات في درنة، 2 مايو 2022، (المركز الإعلامي لمؤسسات الدولة)

أداء صلاة العيد داخل أحد الاستادات في درنة.

أداء صلاة العيد داخل أحد الاستادات في درنة.

مواطنون يؤدون صلاة العيد في درنة.

تبادل التهاني والمعايدات عقب أداء الصلاة في أحد مساجد درنة.

أهالي بعين زارة يؤدون صلاة العيد بإحدى الساحات، 2 مايو 2022، (المكتب الإعلامي لبلدية عين زارة)

أهالي بعين زارة يؤدون صلاة العيد بإحدى الساحات، 2 مايو 2022، (المكتب الإعلامي لبلدية عين زارة)

مواطنون يؤدون صلاة العيد في مدينة القبة، 2 مايو 2022، (بلدية القبة)

مواطنون يؤدون صلاة العيد في مدينة القبة، 2 مايو 2022، (بلدية القبة)

مواطنون يؤدون صلاة العيد في مدينة القبة، 2 مايو 2022، (بلدية القبة)

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في غات، 2 مايو 2022، (الإنترنت)

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في غات، 2 مايو 2022

أداء صلاة العيد داخل مسجد في المرج، 2 مايو 2022، (بلدية المرج)

أداء صلاة العيد داخل مسجد في المرج، 2 مايو 2022، (بلدية المرج)

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في غات، 2 مايو 2022

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في غات، 2 مايو 2022

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في غات، 2 مايو 2022.