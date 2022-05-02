الشريف: تركيا دخلت مع مصر وروسيا والإمارات في تفاهمات حول دعم استقرار ليبيا

قال المحلل السياسي السنوسي الشريف إن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا يحاول إقناع تركيا بعدم جدوى مسايرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي لم يعد يملك مساحة للمناورة.

أضاف الشريف في تصريحات لموقع عربي 21 الممول قطرياً، أن الأزمة الحالية التي وصلت إلى إغلاق النفط، أثبتت وجهة نظر باشاغا في الدبيبة، وعدم قدرته على التعامل.

وأضاف أن تركيا حددت موقفها حيال العملية السياسية في ليبيا بتصريح واضح لوزير خارجيتها بأنها تدعم كل ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة في ما يتعلق بخارطة الطريق التي تستهدف الوصول للانتخابات، كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن علاقته جيدة بكل من فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة.

وأشار الشريف إلى أن تركيا لم تستقبل رسميا كلًا من باشاغا أو الدبيبة، ربما يكون ذلك ناتجًا عن حسابات تركية تجاه الموقف الأمريكي والأوروبي المرتبك من التغيير الذي حصل، لكن تركيا دخلت مع مصر وروسيا والإمارات في تفاهمات حول دعم الاستقرار في ليبيا، لكنها لا تريد الاصطدام بأي طرف سياسي في الغرب الليبي، وفق رأيه.