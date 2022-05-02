اللافي: نحتاج قيم التسامح لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على قيم التسامح التي يجب أن تسود مجتمعنا، والتي نحتاجها للمضي قدماً لانجاح مشروع المصالحة الوطنية.

تصريحات الللافي جاءت عقب مشاركته، في آداء صلاة عيد الفطر المبارك بميدان الشهداء بمدينة الزاوية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

من جانبه هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك ودعا إلى العفو والتسامح وتحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل، آملًا أن تعود المناسبة على الليبيين مجتمعين بالخير والازدهار.