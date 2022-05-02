السفير الألماني يهنئ الليبيين بعيد الفطر.. ويتمنى «العودة للاستقرار»

عبر السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، عن أمنياته في عودة ليبيا إلى «طريق الأمن والاستقرار»، وذلك في سياق تهنئته الليبيين لمناسبة عيد الفطر.

ونشرت السفارة الألمانية مقطع فيديو لأونماخت، اليوم الإثنين، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، يقول فيه: «ييسرني أن أكون معكم اليوم في طرابلس، أتمنى لكل الليبيين والليبيات عيدا سعيدا، وأتمنى لليبيا العودة لطريق الأمن والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير».

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ويحتفل الليبيون بعيد الفطر المبارك اليوم، في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة، مع استمرار النزاع السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.