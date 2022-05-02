ميناء مصراتة يستقبل أكثر من 740 حاوية من السلع المتنوعة

استقبلت أرصفة ميناء مصراتة البحري سفينة نقل الحاويات “كوسوفاك” لتفريغ شحنتها المقدرة بـ 396 حاوية من السلع المتنوعة.

وأعلنت إدارة الميناء عبر موقعها على الانترنت عن دخول الباخرة “أم أس سي نينا أف” وعلى متنها أكثر من 370 حاوية بها بضائع متنوعة قادمة من السوق الإيطالية.

ومن المنتظر أن تستقبل أرصفة الميناء عددًا من السيارات قدر عددها بـ 250 سيارة قادمة من إسبانيا، وفي 28 أبريل الماضي؛ دخلت السفينة “سيلفر كوين” إلى الميناء وكانت محملة بـ 2,150 سيارة قادمة من السوق الهولندية.

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