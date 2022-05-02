المرعاش: تحول ليبيا لبيئة حاضنة للإرهاب يتصدر مباحثات «التحالف ضد داعش» في المغرب

أكد المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن الاجتماع الذي سيستضيفه المغرب، غدا الثلاثاء، لـ«التحالف الدولي ضد داعش»، مهم للغاية لحشد الجهود الدولية من جديد للتصدي للتنظيم الإرهابي.

وقال المرعاش في تصريحات صحفية له: “تنظيم داعش منشأه الشام والعراق، ويحاول نقل قواعده إلى القارة الأفريقية انطلاقًا من ليبيا التي أصبحت دولة فاشلة بدون مؤسسات منذ 2011”.

وأضاف “النقاش داخل الاجتماع سيكون عن ليبيا، ومن المسؤول عن تحولها إلى بيئة حاضنة للإرهاب، ومن نقل لها الآلاف من الإرهابيين من سوريا بعد أن هزم التنظيم هناك”.

وتابع “العالم ما زال لا يعرف بالتحديد كيف يحصل هذا التنظيم على التمويل الكبير المتوفر له لإدارة نشاطاته التي تتوزع على كل قارات العالم”.

واستطرد “البلدان التي تعاني من إرهاب داعش ومنها ليبيا يجب أن تطلب «جردة حساب» عن هذا التنظيم وكيف وصلت عناصره إلى سرت الليبية عام 2014/ 2015 وكيف تم نقله ومن سهل لهم ذلك؟”.