انقطاع الكهرباء في بنغازي نتيجة الرياح القوية

أكدت الشركة العامة للكهرباء، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، انقطاع التيار في عدد من المناطق بمدينة بنغازي وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الشركة، في بيان فجر اليوم الإثنين، إن هناك إطفاءات كثيرة فى مغذيات الجهد 11كيلو فولت فى مناطق (قنفودة وجروثة وآلهواري والمقزحة وتيكا وبوعطني وغيرها)، بسبب الرياح القوية.

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وأضاف البيان أن فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء يقومون بواجباتهم لإرجاع التيار ، وذلك في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة من تأثير إغلاق النفط على انقطاع الكهرباء في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة حل أزمة الإغلاقات النفطية قبل ذروة فصل الصيف.