مفوضية الانتخابات: عازمون على تحقيق طموحات الليبيين

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الذكرى الرابعة للهجوم على مقرها عزمها على المضي قدماً في الدرب الذي خطه الشهداء بدمائهم، من أجل تحقيق طموحات الليبيين وتطلعاتهم نحو الديمقراطية والأمان والاستقرار

وأوضحت المفوضية في بيان لها أنه في مثل هذا اليوم 2 مايو من العام 2018، “استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في هجوم إرهابي ارتقى فيه إلى رحمة الله ثلاثة عشر شهيداً من موظفي المفوضية، سطروا بدمائهم الزكية ملحمة تضحية ووفاء سيظل يذكرها التاريخ على مر الأجيال”.