توزيع دفعة ثانية من أموال الزكاة في سرت

وزع مكتب صندوق الزكاة بسرت مساعدات نقدية على الأسر المعوزة والمحتاجة في المدينة، قبل حلول عيد الفطر بساعات.

وقال مسؤولون بالمكتب لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن هدة المساعدات «هي الدفعة الثانية التي جرت توزيعها خلال شهر رمضان الكريم»، مشيرا إلى تسليمها إلى العائلات المحتاجة والأرامل والمطلقات المسجلين بمنظومة الصندوق في المدينة.

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وأشاروا إلى أن الهدف هو تخفيف المعاناة عليهم، منبهين بأن القيمة الثانية التى تم توزيعها بلغت 31 ألف و200 دولارر.