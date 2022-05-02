ريم البركي: شباب بنغازي لم يصرخوا ضد حفتر لأنهم ليسوا ناكرين للجميل

أعربت الإعلامية الليبية ريم البركي عن إعجابها بشباب بنغازي، وقالت: “كان بإمكان هؤلاء الآلاف أن يطلقوا صرخة استهجان ضد حفتر، لكنهم قالوا بصوّت واحد «حي خليفة حي خليفة بنغازي ما جابت كيفه».

أضافت على فيسبوك: “كان بإمكانهم القيام بصرخة استهجان واحدة كانت سترسل رسائل واضحة، لكن شباب بنغازي ليّسوا ناكرين للجميل”.

يشار إلى أن المُشير خليفة حفتر شارك صباح اليوم شباب مدينةبنغازي وضواحيها فرحتهم وهنأهم بعيد الفطر المُبارك من خلال حضوره تجمع «شباب بنغازي بالزي الوطني»، والذي أقيم أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار وسط بنغازي.