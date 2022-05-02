الدبيبة يفتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبارليبيا24_متابعات

أفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السبت ، رفقة عدد من الوزراء ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعميد بلدية عين زارة ، ومدير شركة الخدمات العامة ، المرحلة الثالثة من توسعة طريق عين زارة – وادي الربيع الممتد من جزيرة السلام الخمس شوارع سابقا إلى جزيرة النصب التذكاري ،

واوضح المكتب الإعلامي للدبيبة أن الأفتتاح يأتي ضمن خطة عودة الحياة.

وأشار المكتب إلى أن المشروع دشن بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك. من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس، حيث تم أفتتاح المرحلة الأولى منه شهر أكتوبر من العام الماضي.

وفي سياق أخر أكد المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش أن هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة ديلي صباح التركية أنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.

وأوضح أن حكومة الدبيبة هي الحكومة المعترف بها دوليًا وجرت المصادقة عليها وإلزامها. بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس.

وأفاد كوبيش أن جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية. وأكدوا أن الحكومة الجديدة ستأتي بعد الانتخابات في البلاد. وستكون نتيجة لعملية شرعية.

وذكر المبعوث السابق أن هذا هو المسار الذي اتخذه وأيده المجتمع الدولي بما في ذلك. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا التي كانت حاضرة في المؤتمر.