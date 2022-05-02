اللافي يتفقد دار الوفاء لرعاية المسنين ويبحث الصعوبات التي تواجهها

تفقد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مساء اليوم الإثنين، دار الوفاء لرعاية المسنين وقدم التهاني للنزلاء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن مسؤولي الدار وضعوا اللافي في صورة العمل الذي يقدموه للنزلاء من رعاية صحية، ونفسية، واجتماعية، بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تواجه الدار، لاسيما ضرورة استكمال صيانة بعض مرافقها، لضمان تقديم خدمات جيدة للنزلاء.

وأشاد النائب بمستوى الخدمات التي تقدم للنزلاء من قبل إدارة المؤسسة، عقب لقائه بهم والاستماع إليهم، وأكد العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها الدار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.