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وكالة أنباء إيطالية تؤكد: المبعوث الأممي القادم في ليبيا سيكون أفريقيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلاً عن مصادر غربية مطلعة ومتواجده في تونس، إنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون أفريقياً.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تجديد مجلس الأمن بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية شهر يوليو 2022.

وسبق أن أفادت مصادر دبلوماسية في منتصف مارس الفائت، بأن الاتحاد الأفريقي اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تعيين مبعوث أفريقي إلى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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