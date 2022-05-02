اللافي: مستوى خدمات رعاية المسنين يستحق الإشادة

شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مساء اليوم الإثنين، نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك رفقة المسؤولين فيها، وبحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقام اللافي بتقديم التهنئة النزلاء بعيد الفطر المبارك، الذين أشادوا بمستوى الخدمات التي تقدم لهم من قبل العاملين بالدار بمختلف تخصصاتهم، بحسب بيانه.

وتفقد اللافي خلال الزيارة رفقة المسؤولين في الدار عدد من مرافقها، ووضعوه في صورة العمل الذي يقدمونه للنزلاء من رعاية صحية، ونفسية، واجتماعية، بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تواجه الدار، لاسيما ضرورة استكمال صيانة بعض مرافقها، لضمان تقديم خدمات جيدة للنزلاء.

وأشاد النائب بمستوى الخدمات التي تقدم للنزلاء من قبل إدارة المؤسسة، عقب لقائه بهم والاستماع اليهم، وأكد العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها الدار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.