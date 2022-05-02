الدبيبة: مستمرون في دعم الفقراء والمتقاعدين ستصرف لهم الزيادات بعد العيد

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه «لا طريق أو مسار آخر أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، معتبرا أن إجراء انتخابات البرلمان أمر في المتناول.

جاء ذلك خلال حضور الدبيبة جلسة للتهنئة بعيد الفطر، بمجلس مصراتة البلدي اليوم الإثنين، وأضاف أن الانتخابات البرلمانية «سهلة وقوانينها موجودة، وسنصل للانتخابات مهما كاد الكائدون، لا نملك جنيف ولا باريس ولا اجتماعات، أما من يمثلون أنفسهم فنقول لهم أغلق الطريق، ونحن سنرجع للشعب ليختار من يخدمه».

كما شدد على أنه «لا حرب ولا قتال»، معتبرا أن حكومته وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل، مضيفا: «مستمرون في دعم الفقراء، والمتقاعدين ستصرف لهم الزيادات بعد العيد، كما أن الكهرباء باتت في تحسن».

ودعا الدبيبة أهالي مصراتة إلى دعم إجراء الانتخابات، وذلك «لكي يختار الناس من يريدون… وسنكتفي بذلك، لأننا لا نريد أن نخلط مناسبة العيد بالسياسة».