الأرصاد: أجواء معتدلة في أنحاء البلاد الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال حالة الطقس على أغلب المناطق، لاسيما الشمالية غدًا الثلاثاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونشر مركز الأرصاد الجوية، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، خريطة الطقس ليوم غد الثلاثاء، 3 مايو الجاري.

– أحوال الطقس اليوم: رياح نشطة على مناطق الشمال الشرقي مع انخفاض درجات الحرارة

وأظهرت النشرة طقسًا معتدلا على مناطق الشمال الغربي، وتمتد إلى الشمال الشرقي.

وأفادت النشرة بأن حالة البحر ستكون قليلة الاضطراب على طول الساحل ولا يتجاوز ارتفاع الموج مترين، خاصة على الساحل الشرقي.