لافروف: فاغنر موجودة في ليبيا بطلب من السلطات، ولا علاقة للحكومة الروسية بها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مجموعة فاغنر شركة عسكرية خاصة، تتواجد في مالي وليبيا “على أساس تجاري”، ولا علاقة لها بالحكومة الروسية.

وأضاف لافروف في مقابلة مع شبكة ميدياست الإيطالية، أن حكومته سبق وأن أوضحت للحكومة الفرنسية أن فاغنر موجودة في أفريقيا لتقديم خدمات أمنية بناء على عقود موقعة مع سلطات تلك الدول، وذلك رداً على كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في سبتمبر 2021 مباشرة، بعد أن صرحا بأن روسيا ليس لديها ما تفعله في إفريقيا سواء من خلال القنوات الحكومية أو من خلال الشركات العسكرية الخاصة.

وأكد لافروف دعوة هذه الشركة العسكرية الخاصة من قبل السلطات في مدينة طبرق، حيث يقع مقر البرلمان الليبي، وأيضاً بناء على طلب من الحكومة المالية بحيث يعمل أفرادها كمدربين عسكريين.

وسبق أن صرح مسؤولون أميركيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلجأ إلى “الفاغنر” مع تعثر القوات الروسية النظامية وزيادة عدد القتلى في صفوفهم، فيما أفادت تقارير غربية بأن حوالي 20 ألف مقاتل من فاغنر، يقاتلون في أوكرانيا بجانب القوات الروسية بعد أن تم سحبهم من ليبيا وسوريا ومناطق أخرى.

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