بلحاج يعرض على السفير الباكستاني خدمات شركته «الأجنحة» للطيران

التقى آمر الجماعة الإسلامية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، السفير الباكستاني لدى ليبيا رشاد جايد، لمناقشة آليات تسهيلات السفر للمواطني إسلام آباد.

وبحسب بيان السفارة الباكستانية، فإن سفير باكستان حضر حفل إفطار في ضيافة آمر الجماعة الإسلامية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، مالك شركة الخطوط الليبية الأجنحة للطيران”.

وأضاف بيان السفارة:” أن الجانبين ناقشا الأمور المتعلقة بتسهيلات السفر للمجتمع الباكستاني”.

وكشفت مصادر بمصلحة الطيران المدني، مطلع العام الجاري، إن شركة الاجنحة للطيران المملوكة لعبد الحكيم بلحاج سوف تعلن عن إيقاف كامل رحلاتها الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن سبب ايقاف رحلات الشركة هو تخبط ادارة الشركة غير القادرة على سداد ديونا للبنوك وشركات المناولة والمطارات خاصة في تونس وتركيا وعجز الشركة عن دفع مستحقات العاملين بها.

وأضافت المصادر، أن أزمة مالية كبيرة تعاني منها شركة الأجنحة للطيران بعد رصد عمليات اختلاس خلال إغلاق السنة المالية الماضية 2021، مؤكدة أن الشركة غير قادرة على سداد قروض تحصلت عليها من ضمنها قرض مالي من المصرف الليبي الخارجي منح لها بأمر المحافظ “الصديق الكبير”.