مديرية أمن السهل الغربي تعلن القبض على 15 فاراً من سجن مليتة

تمكن منتسبو مديرية أمن السهل الغربي من ضبط 15 من المساجين الفارين من مؤسسة التأهيل والإصلاح مليتة فجر الإثنين.

وبحسب بيان صادر عن المديرية، فقد تم ضبط الفارين بعد تشكيل فريق عمل للبحث والتحري بعد التمرد المسلح للمساجين داخل المؤسسة والذي نتج عنه فرار عدد من السجناء وأغلبهم من مرتكبي التهم الخطيرة.

وأهابت مديرية أمن السهل الغربي بكافة المواطنين التحلي بروح الوعي والمسؤولية، وإبلاغ الجهات الامنية المختصة بمديرية ـمن السهل الغربي عن اي معلومة من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة، وعدم التستر على أي أحد منهم لما كي يتمكن أهل الاختصاص من تطبيق القانون.

وفي خطاب وجهه رئيس قسم شرطة النجدة السهل الغربي إلى مديرية الأمن بالمنطقة، أفاد بالعثور على السيارة التي تم استخدامها لنقل السجناء، بالإضافة إلى السيارة المصفحة التي تمت سرقتها من المؤسسة والتي تم استخدامها في الهجوم على السجن.

يذكر أن سجن مليتة بمدينة زوارة تعرض لهجوم مسلح، الإثنين، ما أسفر عن هروب عدد من السجناء، و مقتل أحد رجال الأمن التابعين لجهاز الشرطة القضائية، يدعى نادر محمود، بحسب ما أفاد به مصدر لـ218

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