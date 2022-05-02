وكالة «نوفا»: المبعوث الأممي القادم في ليبيا سيكون أفريقيا

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلاً عن مصادر غربية مطلعة ومتواجده في تونس، إنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون أفريقياً.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تجديد مجلس الأمن بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية شهر يوليو 2022، وفقا للوكالة.

وسبق أن أفادت مصادر دبلوماسية في منتصف مارس الفائت، بأن الاتحاد الأفريقي اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تعيين مبعوث أفريقي إلى ليبيا.