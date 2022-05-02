مديرية أمن السهل الغربي: القبض على 15 سجيناً من الفارين من ‎سجن مليتة

أعلنت مديرية أمن السهل الغربي، إلقاء القبض على 15 سجيناً من الفارين من ‎سجن مليتة، الواقع بين العجيلات وزوارة، الذين هربوا بعد تمرد مسلح فجر الإثنين

وقالت مدرية أمن السهل الغربي، مساء اليوم الإثنين، إنها شكلت فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين، حيث أن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة وبالفعل تمكن منتسبي المديرية من ضبط عدد 15 من المساجين الفارين من مؤسسة مليتة.

وأكدت أن ذلك جاء بناء على ما حصل فجر اليوم الإثنين 2022/5/2 بمؤسسة الإصلاح والتاهيل مليتة من واقعة تمرد مسلح للمساجين داخل المؤسسة والذي نتح عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وتابع البيان:” نظرا للمجهودات التى قام بها الأعضاء يتقدم مدير أمن السهل الغربي بخالص الشكر والتقدير إلى كافة منتسبي مديرية أمن السهل الغربي من ضباط وضباط صف وأفراد المكلفين بهذا العمل على ما قاموا به من مجهودات فمزيدا من العمل لضبط باقي السجناء الفارين.

وأهابت مديرية أمن السهل الغربي، بكافة المواطنين، التحلي بروح الوعي والمسؤولية بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بمديرية امن السهل الغربي عن اي معلومات من شأنها ان تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة وعدم التستر عن أي أحد منهم لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة والتي ينبغي ان يتسم بها المواطن الصالح في الإبلاغ عن أي مخالفات أو هؤلاء الفارين من العدالة حتى يتمكن اهل الاختصاص من تطبيق القانون .