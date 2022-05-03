المركزية لانتخابات المجالس البلدية تدعو المواطنين للتسجيل في سجل الناخبين

أخبارليبيا24_متابعات

دعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المواطنين إلى التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

وأكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه يمكن للناخبين التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية عبر إرسال رسالة نصية للرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي.

وتقدمت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بالتهاني لأبناء الشعب الليبي والأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة عيد الفطر.

وفي سياق أخر قال، رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه صُدم من الوضع الكارثي الذي يعيش فيه أهالي المدن والمناطق التي قام بزيارتها خلال الفترة القريبة الماضية.

وقال باشاغا، في كلمة له مساء الأحد، “عندما زرنا بعض المناطق من ليبيا الحبيبة. مثل سبها والجفرة وسرت وإجدابيا والبريقة وراس لانوف.. صدمنا من الوضع الكارثي الذي يعيش فيه المواطنين في هذه المناطق. طرق متهالكة ومنهارة وتجد نفسك في منتصف الطريق تسير على الرمال وتحتاج إلى دليل”.

في حين أضاف، “استمعت إلى قصص مفجعة حول أسر تاهت في عرض الصحراء وماتت عطشا بعد ضياعهم واستخدام طرق بدائية. وجدت مدنا بلا شبكات صرف صحي “مدن الأشباح”.

وقال، “كنت أقول إن طرابلس تحتاج إلى تطوير وعمران وشاهدت مناطق في سوق الجمعة وتاجوراء. مستوى بنيتها التحتية متدني ولكني فجعت بأن هناك مناطق في ليبيا. وكأنها خارج الزمن وهجرها سكانها لأن وسائل العيش الآدمي غير متوفرة”.

في حين أضاف، “شيء مرعب وخطير جدا يجب أن ننقله حتى نعي آثار ونتائج الفساد الذي يجب مكافحته. وعلى الدولة التي يجب أن تقوم على أسس من العدل والإنصاف”.