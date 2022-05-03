آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية: نحن على اتم الاستعداد لتنفيذ التعليمات للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي

وجه آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية اللواء عبد الله الهمالي، كتابا إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبد الرازق الناظوري.

الهمالي، وفي كتابه، الذي طالعته قناتنا، قال: “تتقدم … اليكم غرفة عمليات الكرامة الرئيسية والغرف التابعة لها من ضباط وضباط صف وجنود بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة (عيد الفطر المبارك) اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات … ويطيب … لنا بهذه المناسبة السعيدة ان تؤكد لكم اننا على اتم الاستعداد لتنفيذ تعليماتكم للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي والمحافظة على امنه واستقراره”.

وفي ذات السياق هنأت رئاسة أركان القوات الجوية العربية الليبية برئاسة الفريق طيار محمد منفور القيادة العامة والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وكافة منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية والشعب الليبي الكريم بعيد الفطر المبارك.

رئاسة أركان القوات الجوية، وفي تهنأتها التي طالعتها قناتنا، قالت: “رئاسة أركان القوات الجوية العربية الليبية برئاسة الفريق طيار محمد منفور تهنئ القيادة العامة وقائدها المشير خليفة أبو القاسم حفتر القائد وكافة منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية والشعب الليبي الكريم بعيد الفطر المبارك اعاده الله علي الجميع بالنصر والخير والاستقرار وانها في كامل جهوزيتها للدفاع عن مقدرات شعبنا وتحت رهن إشارة قيادتنا العامة لتنفيذ أي أوامر للدفاع عن الوطن الحبيب”.

ومن جهته هنأ آمر غرفة عمليات سرت اللواء أحمد سالم، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

اللواء سالم، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “يتقدم منتسبي غرفة عمليات سرت والمنطقة العسكرية الوسطى والغرفة الأمنية المشتركة سرت من ضباط وضباط صف وجنود ومتطوعين وموظفين بأسمى التهاني والتبريكات لسيادتكم بمناسبة حلول عبد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم بالصحة والخير والـيمن والبركات وعلى وطننا الحبيب بالأمن والسلام والتقدم والازدهار”.

كما هنأت إدارة التوجيه المعنوي برئاسة اللواء خالد المحجوب، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

اللواء المحجوب، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “تتقدم إدارة التوجيه المعنوي إلى القيادة العامة وفي مقدمتها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وكل الضباط وضباط الصف والجنود بالمؤسسة العسكرية الصامدين الواثقين الشجعان بالتهنئة وإلى كل الأمة العربية والإسلامية نقول كل عام وأنتم بخير”.