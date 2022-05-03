مستعدين للدفاع عن مقدرات الشعب

أخبار ليبيا 24

وجه آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية اللواء عبد الله الهمالي، كتابا إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبد الرازق الناظوري.

وقال اللواء الهمالي، وفي كتابه “تتقدم إليكم غرفة عمليات الكرامة الرئيسية والغرف التابعة لها من ضباط وضباط صف. وجنود بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة (عيد الفطر المبارك) .

وأكد آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسية في خطابه أنهم على اتم الاستعداد لتنفيذ تعليماتكم للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي. والمحافظة على امنه واستقراره”.