الدبيبة: لا نملك جنيف ولا باريس والانتخابات البرلمانية سهلة

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إنه “لا طريق أو مسار آخر أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”، معتبرا أن “إجراء انتخابات البرلمان أمر في المتناول”، بحسب قوله.

الدبيبة، وفي كلمته أمام المجلس البلدي مصراتة، الإثنين، أضاف: “أن الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة، وسنصل للانتخابات مهما كاد الكائدون، لا نملك جنيف ولا باريس ولا اجتماعات، أما من يمثلون أنفسهم فنقول لهم أغلق الطريق، ونحن سنرجع للشعب ليختار من يخدمه”، بحسب قوله.

كما شدد على أنه “لا حرب ولا قتال”، معتبرا أن “حكومته وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل”، مضيفا: “مستمرون في دعم الفقراء، والمتقاعدين ستصرف لهم الزيادات بعد العيد، كما أن الكهرباء باتت في تحسن”، بحسب قوله.

ودعا الدبيبة أهالي مصراتة إلى “دعم إجراء الانتخابات، وذلك لكي يختار الناس من يريدون… وسنكتفي بذلك، لأننا لا نريد أن نخلط مناسبة العيد بالسياسة”، بحسب قوله.