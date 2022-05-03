القبض على 15 سجيناً من الهاربين من سجن مليتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن السهل الغربي عن القبض على 15 سجيناً كانوا قد هربوا من سجن مليتة. بعد تمرد مسلح فجر يوم أمس الإثنين.

وقالت مديرية الأمن، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك“، إنّ تمرداً مسلحاً وقع بمؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة. نتج عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

تشكيل فريق عمل

وأضاف البيان “بعدما شكلت مديرية الأمن فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين. حيث إنّ أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة، تمكن منتسبي المديرية من ضبط 15 من المساجين الفارين من المؤسسة “.

وأهابت المديرية بكافة المواطنين “إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي معلومات من شأنّها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة. وعدم التستر عن أحد منهم. لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة”.

تمرد

وكان مسلحون مجهولين الهوية شنوا هجومًا على سجن مليتة بالتزامن مع حدوث تمرد داخله. ما أدى إلى مقتل شرطي وهروب عدد من السجناء.

وقال مصدر أمني إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن التابعين لجهاز الشرطة القضائية، يدعى نادر محمود.

ووفقا لحسابات ليبية على مواقع التواصل. فإن تمـردًا وقع داخل سجن مليتة أدى إلى هروب 37 من السجناء، من ضمنهم ابن الداعشي مختار الدباشي، بعد تحطيم بوابة السجن. فيما قالت أخرى إن مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على سجن مليتة استهدافه بالأسلحة المتوسطة وقذائف “آر بي جي”. نتج عن ذلك هروب عدد من السجناء.