عقيل: الأمريكان والإنجليز لن يتركونا حتى يقسمونا إلى قلة من العملاء وأغلبية من المشردين

أكد المحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن الأمريكان والإنجليز لن يتركونا حتى يقسمونا إلى قلة من العملاء وأغلبية من المشردين.

وقال عقيل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من مجرد الحاجة إلى مهندس اسمه بوكراع وكوادر فنية ليبية موجودة فعلا وقادرة حتى على إدارة كل محطات توليد الكهرباء حتى بكل الولايات المتحدة وبكفاءه عالية وبتكلفه جد مناسبة وعادية”.

وأضاف “أصبح تحقيق استقرار (شبكة الكهرباء الليبية) يحتاج ((بحسب ريتشارد ولد نورلاند)) إلى تدخل تحالف دولي جرار يتألف من (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) الحكومية المسيسة المواقف والأفعال وجملة من الشركاء الدوليين، بحسب تصريح بالغ الوضوح لنورلاند هذا”.

وتابع “يبدو أنه قد اقترب فعلا موعد تدخل شركات أمريكية لامتلاك محطات إنتاج الطاقة الليبية والشروع بالتبزنيس ببيع الكهرباء لليبيين، ويوم يبدأ هذا الرعب ستصبح الكهرباء (للتفويح) وليس لتشغيل البيوت والمرافق”.

واستطرد “ما يتضح كل يوم أكثر وأكثر هو أن الأمريكان والإنجليز لن يتركونا ولن يحلوا عن سمانا حتى يقسموننا إلى: قلة قليله من عملاء حقراء وأغلبية من مشردين وسكان أكواخ يحيون حياة أشد وطأه من حياة فقراء بنجلاديش. إن كل ما يجري ويدور لن يخلف وراءه إلا هذه الحقيقة وبسطوع صادم”.