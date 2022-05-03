أمن السهل الغربي: ضبط 15 سجين فروا من مؤسسة الإصلاح مليتة

أعلنت مديرية أمن السهل الغربي ضبط 15 سجين من الفارين أمس الاثنين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة على خلفية تمرد مسلح للمساجين داخل السجن.

ودعت مديرية أمن السهل الغربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” المواطنين إلى التحلي بروح الوعي والمسؤولية وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بمديرية أمن السهل الغربي عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة وعدم التستر عن أي أحد منهم.

وأشارت مديرية أمن السهل الغربي إلى حدوث تمرد مسلح فجر الاثنين بمؤسسة الإصلاح والتاهيل مليتة نتح عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي وعلى الفور قامت مديرية أمن السهل الغربي بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين حيث أن اغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة.