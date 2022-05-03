«الأرصاد»: أجواء باردة على الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيًا، اليوم الثلاثاء، على مناطق الشمال الشرقي، فيما تكون معتدلة نسبيًا على بقية مناطق البلاد.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط بداية من مساء الغد ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و18 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية.

– الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدًا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الغد.