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«الأرصاد»: أجواء باردة على الشمال الشرقي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيًا، اليوم الثلاثاء، على مناطق الشمال الشرقي، فيما تكون معتدلة نسبيًا على بقية مناطق البلاد.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
– حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
– الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط بداية من مساء الغد ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.
– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و18 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
– حالة السماء: صافية.
– الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدًا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
– حالة السماء: صافية.
– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة اليومين المقبلين. 

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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