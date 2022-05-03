الإفراج الصحي المشروط لوزير الصحة علي الزناتي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مصادر قضائية، عن صدور قرار بـ “الإفراج الصحي المشروط”، عن وزير الصحة بحكومة الوحدة، علي الزناتي. موضحة أنه تم إطلاق سراحه حيث انتقل إلى بنغازي.

ونفت المصادر، أن يكون قرار الإفراج عن الزناتي نهائي، مؤكدة أن سيمثل أمام القضاء في العاصمة طرابلس. خلال الأسبوع المقبل لمحاكمته.

وألقي القبض على الزناتي في وقت سابق، بأمر من النائب العام، على خلفية اتهامات تتعلق بفساد مالي.

وكانت مليشيا قوة الردع، اعتقلت وزير الصحة علي الزناتي في 25 يناير هذا العام بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس. بسبب مخالفات وتجاوزات مالية.

وتم القبض على الزناتي، الذي يقود وزارة الصحة منذ مارس 2021، بأمر من النائب العام.

وأتى ذلك تطبيقاً لقرار منع السفر الصادر بحقه وبحق وكيله بسبب التحقيقات الجارية. بشأنهما بناء على التقرير المقدم من ديوان المحاسبة حول المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان وجه مؤخراً انتقادات إلى وزير الصحة وندد بغيابه عن الاجتماعات، مبدياً عدم رضاه على عمله، حيث قال إن “وزير الصحة في واد والمواطنون في واد”.

وتكررت عمليات الاعتقال والحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء خلال الأسابيع الماضية في ليبيا. وقد شملت إلى جانب الموظفين الحكوميين، وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان، التي تم سجنها على خلفية فساد مالي وإداري، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحية مع بقائها عى ذمة التحقيق.