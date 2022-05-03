ليبيا الان

بوقعيقيص: كوبيتش أفسد ملتقى الحوار.. وصمته خير وبركة

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، استغرابها من “التغريدة التي يتم تداوله للمبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش حول ليبيا، متسائلة عن “علاقته بهم الآن؟”.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”أستغرب ما يتم تداوله من تغريدة السيد كوبيتش على قنوات التواصل بشأن ليبيا فما علاقته بنا الآن ؟”.

وتابعت موضحة؛ “وما لذي قدمه عندما كان على رأس البعثة الأممية غير أنه أفسد ملتقى الحوار الوطني الليبي وجرده من كل المعايير وكان الخذلان الحقيقي ولم يكن حتى في أدنى مستوى للتوقعات صمته خير وبركة فليتولانا الله برحمته”.

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صحيفة الساعة 24

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