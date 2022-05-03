شركة الكهرباء: قطع أحد وصلات خط القوارشة جنوب بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث قطع بأحد موصلات خط القوارشة جنوب بنغازي رقم 2جهد30ك ف، مؤكدة أن خط القوارشة جنوب بنغازي رقم 1في الخدمة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم التنسيق لصيانة الخط عن طريق فرق صيانة الخطوط.

وكانت الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الشرقية أعلنت حدوث إطفاءات كثيرة في مدينة بنغازي وتحديدا فى مغذيات الجهد 11ك.ف فى مناطق (قنفودة وجروثة وآلهواري والمقزحة وتيكا وبوعطني والعديد من المناطق) بسبب الرياح القويه .