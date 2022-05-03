الشيباني يعلق على مطالبة نازحي تاورغاء في أحد المخيمات بطرابلس الإخلاء

العنوان – طرابلس

علق عضو مجلس النواب داب الله الشيباني على مطالبة جهاز الدعم والاستقرار نازحي تاورغاء في مخيمات الفلاح 1 – 2 الإخلاء ثالث أيام العيد.

وقال الشيباني :”في منتصف شهر مارس علمنا أن هناك أمر إخلاء من النائب العام لمخيم الدعوة الإسلامية بتاريخ 26 من نفس الشهر، قابلت على إثرها النائب العام واتفقنا على تأجيل الإخلاء الى مابعد عيد الفطر”.

وتابع النائب :”وسمعنا حديث مكرر عن احتمالية إخلاء مخيم الفلاح وهو تهديد قائم منذ فترة يظهر على السطح أحيانا ويخبؤ أحيانا أخرى”.

ويضيف :”قمنا بعدها بالتواصل مع الحكومة من أجل صرف بدل الإيجار للمخيمات المستهدفة بالإخلاء والتعويض الشامل لجميع أهالي تاورغاء بعد أن تم أخيرا إدراج تاورغاء من ضمن المناطق المتضررة من أحداث 2011″.

أوضح أن الحكومة أحالت أمر صرف بدل الإيجار إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وأمر التعويض الشامل إلى وزارة الإسكان والتعمير، لجنة التعويضات المركزية.

وأكد الشيباني أن الوزارتان قامتا بالأعمال المطلوبة وإتمام كافة الأجراءات المبدئية، في انتظار الخطوات النهائية قريبا وهي تحظى باهتمامنا وتحت متابعتنا.

وقال النائب :”أما فيما يتعلق بمباغتة المسلحين الذين هددوا الأهالي وأجبروهم على الإخلاء تواصلنا ليلة البارحة واليوم مع النائب العام شخصيا ومع الحكومة ولكن للأسف الشديد لم تكلل محاولاتنا بالنجاح لظروف لا أعتقد أنها خافية على كل متابع للشأن الليبي”.

وختم الشيباني :”أهلنا تاورغاء ” ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ” بالصبر والعزيمة وقوة الإرادة و روح التحدي نجعل المستحيل ممكنا والصعب سهلا، و نحن نعول على ذلك كثيرا”.