بحضور المنفي.. خطيب صلاة العيد في طرابلس: المصالحة الوطنية مهمة لتحقيق الاستقرار

ليبيا – أكد خطيب صلاة عيد الفطر بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس أهمية مشاركة المسؤولين للمواطنين في احتفالاتهم الشعبية بمناسباتهم الدينية المختلفة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي، فقد جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس جهاز المخابرات حسين العايب وآمر الحرس الرئاسي التابع للمنفي أيوب أبو راس في الصلاة، بحضور وزراء ومسؤولين في حكومة تصريف الأعمال في صلاة العيد؛ حيث قدم المنفي بعد الصلاة التهاني والتبريكات للمواطنين بهذه المناسبة.

وشدد الخطيب على أهمية المصالحة الوطنية التي تساهم في تحقيق الاستقرار والتسامح بين أبناء الوطن.

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