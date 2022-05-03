أطباء بلا حدود ترصد آثار تعذيب على مهاجرين أنقذوا في عرض المتوسط

رصدت منظمة أطباء بلا حدود آثار تعذيب تعرض لها مهاجرين غير قانونيين تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط بواسطة السفينتين “أوشن فايكنغ وسوس ميديتيراني” المعنيتين بالإنقاذ إضافة لسفينة “جيو بارنتس”، قالت المنظمة إنها حدثت في ليبيا.

وأشارت صحيفة “الدولوميت” الإيطالية، التي نشرت الفيديو عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن أطباء بلا حدود أسعفت عددًا من المصابين الفارين من أوضاعهم السيئة في بلدانهم وخلال رحلتهم مروا عبر ليبيا.

وقال مهاجر من إريتريا إن مهربي البشر في ليبيا قاموا بضربه واستخدموا صواعق الكهرباء في تعذيبه، في حين يروي مهاجر آخر من غامبيا قصصًا عن معاناته بعد أن ألقي القبض عليه وأودع مركز الاحتجاز، حيث حاولوا طلب المال منهم.

وأوضحت المنظمة، التي قامت بالكشف على المهاجرين، وجود آثار جروح لطعنات، وجروح ناجمة عن أعيرة نارية، وحتى حروق، إضافة إلى أدلة على حدوث صدمات كهربائية، والعديد من ممارسات الضرب بالسياط والأنابيب.

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